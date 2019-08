La verità dei servizi Usa: ucciso Hamza Bin Laden

Era il figlio prediletto di Osama bin Laden, quello che doveva diventare l'erede al trono del terrore. Gli Usa hanno ottenuto informazioni di intelligence secondo cui Hamza bin Laden è morto. Lo riferisce Nbc citando tre dirigenti Usa, che però non hanno fornito dettagli su dove o quando sarebbe morto né se gli Stati Uniti abbiano giocato un ruolo nella vicenda. Neppure Trump per il momento conferma: «Non voglio fare commenti su questo», ha detto il presidente degli Stati Uniti a proposito della notizia. Lo scorso marzo Washington aveva messo una taglia da un milione di dollari per la cattura di Hamza, considerato il leader emergente di al Qaida, l'organizzazione fondata dal padre. Due anni fa, nel settembre del 2017, Hamza aveva invitato i seguaci a colpire in Occidente, e negli scorsi mesi aveva diffuso sermoni nei quali invitava i mujaheddin all'unità in Siria. Secondo alcune informazioni, quasi a volere sottolineare il legame con il passato, l'aspirante capo avrebbe sposato la figlia di Mohammed Atta, l'egiziano che ha guidato il commando dell'11 settembre 2001. Un particolare, però, contestato dagli esperti secondo i quali il terrorista non aveva figlie.

Da Washington era considerato «un leader emergente» di Al Qaida, e non si è mai saputo con chiarezza dove si trovasse: in Pakistan, in Afghanistan, in Siria o agli arresti in Iran. Ha minacciato attentati terroristici contro gli Stati Uniti per vendicare l'uccisione del padre, avvenuta nel 2011 in Pakistan e nel 2018 aveva invitato a rovesciare la leadership del suo Paese natio, l'Arabia Saudita. Gli 007 ritengono che potesse assumere le redini del genitore soprattutto dopo il duro colpo inflitto all'Isis in Siria. In un messaggio ancora del 2015 il giovane bin Laden aveva esortato i terroristi in Siria ad unirsi alla lotta per «liberare la Palestina». A Osama bin Laden sono sopravvissute tre mogli e i loro figli, ai quali è stato consentito tornare in Arabia Saudita. Uno dei suoi fratellastri aveva detto al Guardian lo scorso anno che Hamza poteva trovarsi in Afghanistan, era stato lui a riferire che il fratello aveva sposato la figlia di Mohammed Atta. Riad ha annunciato di avergli tolto la cittadinanza dopo che a marzo il Dipartimento di Stato americano aveva messo una taglia da un milione di dollari per informazioni che portassero alla sua identificazione o alla sua localizzazione. Nel blitz del 1° maggio del 2011 nel compound di Abbottabad, dove Osama bin Laden venne ucciso dai Navy Seals americani, vennero trovate alcune lettere nelle quale il leader di al Qaida chiedeva al figlio di raggiungerlo lì per prepararlo alla sua successione, il padre aveva dunque chiesto ai suoi uomini di assisterlo nella crescita. Dovevano trasformarlo in un vero guerriero: lui per tutta risposta aveva cercato di rimanere fedele agli insegnamenti del padre e di restare rintanato nella grotta per non farsi catturare. Ora c'è chi crede che qualcuno voglia spingerlo in trappola: tanto clamore per poi costringerlo a lanciare un messaggio e dire a tutti che c'è ancora. E così, forse, catturarlo.