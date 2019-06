Il voto in Aula? Per pochi intimi

Divisi su tutto, ma uniti dal weekend: venerdì sera, alla Camera dei deputati, erano rimasti in quattro gatti per votare la fiducia sul decreto Crescita. Solo 288 sì (la maggioranza conta su 350 voti) e 181 no, che nel voto finale calano rispettivamente a 270 contro appena 33. Nel Pd scoppia la polemica: su 111 deputati, solo 29 sono rimasti fino alla fine, e c'è chi denuncia che si sarebbe persa l'occasione per mandare sotto il governo. Il segretario Zingaretti chiede «spiegazioni». La spiegazione è semplice: un gentlemen's agreement tra schieramenti. Per prendere gli ultimi aerei.