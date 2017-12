Professione turismo, formazione e lavoro al centro di Bit 2018

Professione turismo, ovvero come far crescere il business e cogliere le nuove opportunità nel mercato dei viaggi e delle vacanze in continua evoluzione. A Bit 2018 che si terrà a fieramilano da domenica 11 a martedì 13 febbraio, formazione e lavoro saranno in primo piano perché, oltre al focus Bit4Job e al palinsesto di convegni e workshop in collaborazione con Givi, la casa editrice di Guida Viaggi e About Hotel, grande novità di questa edizione sarà la Travel Agent Academy riservata alle agenzie di viaggi.

Rivolta un massimo di 200 agenzie di viaggi invitate, selezionate per qualità e quantità dei servizi offerti, la Academy prevede format di approfondimento in quattro sessioni di un’ora nelle giornate professionali di lunedì 12 e martedì 13, per consentire anche la visita in fiera. La Travel Agent Academy coinvolgerà anche piccole realtà d’eccellenza che si distinguono per la customer satisfaction e proporrà una formazione professionale di altissimo livello volta a migliorare le performance focalizzata in particolare sulle nuove normative 2018, sviluppo tecnologico e formazione tecnica.

La Travel Alliance con Givi sarà suddivisa in quattro filoni.

Formazione mette al centro contenuti tecnici destinati per agenzie e hotel. In questo quadro lunedì 12 si parlerà de Le 4 P del Coaching per il mondo dell’Ospitalità, Person, Process, Potential, Performance che producono nuovi risultati sviluppando il potenziale, mentre in Crea una strategia vincente di Inbound Marketing per il Turismo, sempre lunedì, si affronterà l’Inbound marketing come nuova tecnica che punta sulla creazione dei contenuti rilevanti e relative buone pratiche. Al centro di Real Revenue, numeri non parole, sarà iapprofondito il revenue management, nuova disciplina che attraverso un percorso di consapevolezza sui numeri ottenuti accelera i processi di implementazione.

Hot Topics offre ovità in grado di cambiare in modo significativo il mercato, quali le assicurazioni online, al centro dell'incontro di lunedì 12, che approfondirà dove e come sottoscrivere una polizza illustrando i vantaggi dell’integrazione business to business; un tema cruciale come la bigliettazione verrà trattato sempre lunedì in Ndc, lo status quo della distribuzione della biglietteria aerea, con particolare riferimento al nuovo programma Iata New Distribution Capability. Si parla anche di tematiche normative con Fondo di garanzia: partono le sanzioni!, seminario sul Fondo nazionale di garanzia disciplinato dal Codice del Turismo, per capire come adeguarsi alla normativa, che si terrà martedì 13 alle ore 13.00.

Novità assolute sono gli appuntamenti dedicati alla prossima stagione, dai nuovi itinerari agli hotel tematici come wine hotel o gourmet hotel, spaziando tra le novità di programmazione dei tour operator in un fitto programma di agili presentazioni da 10 minuti. Tra questi, martedì 13, il focus di Immagine della destinazione: dal luogo all’immagine del luogo tratterà di come selezionare i punti e i valori di un territorio per valorizzare al meglio anche la propria attività sul mercato.

Tecnologia propone soluzioni innovative per rispondere meglio alle esigenze dei clienti, discutendo ad esempio de I nati nel Duemila compiono la maggiore età quest’anno, domenica 11, per tracciare un identikit della prima generazione di clienti all-digital delle agenzie, o Analisi predittiva, sì si può fare, lunedì 12, una panoramica di come e perché le agenzie e tour operator possono tratte vantaggio dall’analisi dei big data per anticipare i comportamenti dei consumatori. Altro tema di grande attualità è Brand Reputation, Recensioni, Web Crisis Management, incontro previsto per martedì 13 in cui si analizzeranno le tecniche per stimolare recensioni positive e gestire quelle negative.

Il calendario completo degli oltre 70 appuntamenti che compongono il palinsesto dei convegni e workshop organizzati da GiVi e BIT, unico nel suo genere per ricchezza degli argomenti trattati e per la grande reputazione dei panelisti, sarà consultabile on-line sul sito di Bit 2018 a partire dal prossimo gennaio.

Bit4Job è invece il “contenitore di idee” dedicato al lavoro che, oltre a far incontrare in maniera mirata domanda e offerta di lavoro attraverso le selezioni di personale nell’area Bit4Recruiting, nella sezione Bit4Training offre anche l’opportunità di partecipare a eventi formativi con le principali scuole specializzate in turismo e hospitality. I partecipanti potranno scegliere fra tre aree tematiche: nuove professionalità e competenze nel settore Turismo e Hospitality; opportunità legate al Digital-Social Media; Hospitality e Management d’Impresa.

Per informazioni aggiornate: bit.feramilano.it; @bitmilano