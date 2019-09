Quadranti e lancette tra oro e gioielli

Fabrizio Rinversi

È cominciata oggi l'attesa Vicenzaoro September (si concluderà l'11 settembre), imprescindibile e storico appuntamento fieristico del settore orafo-gioielliero. Il progetto espositivo, suddiviso in sei Distretti, ossia Icon, Creation, Look, Essence, Expression ed Evolution, è distribuito su di un'area di 54.600 mq, organizzata su sette padiglioni. Quest'edizione ospita, come di consueto, anche l'orologeria, nel distretto Look, in una posizione di rilievo, poiché situata in corrispondenza dell'ingresso Ovest dell'impianto fieristico. Sono tredici i selezionati brand presenti, tra cui segnaliamo Corum, Pryngeps, Orient, Just Cavalli e Luminox ma, senz'altro, emerge il grande stand della B&P Movitalia di San Giovanni Lupatoto (VR), ad accogliere i cinque marchi distribuiti in Italia dall'azienda diretta da Marco Campedelli: si tratta, in ordine alfabetico, di Carl Edmond, Junghans, MeisterSinger, Mühle Glashütte e Victorinox. Un impegno veramente notevole da parte della società veneta, che sta dimostrando di credere, seppur in una contingenza densa di problemi ed incertezze, nelle potenzialità del mercato italiano, agendo da stimolo per il network al dettaglio e cercando d'incrementare la visibilità e notorietà delle marche rappresentate con investimenti in comunicazione. I suddetti brand si identificano in modo chiaro, per filosofia produttiva, design e posizionamento, con, come vedremo, una prioritaria incidenza della proposta orologiera tedesca. Carl Edmond, fondato nel 2017 a Stoccolma da Ali Nouri e «impreziosito» dalla collaborazione creativa di un «numero uno» come Eric Giroud (ha lavorato, tra l'altro, per Vacheron Constantin ed Harry Winston), si propone per un target fashion-oriented dinamico, con forme rotonde e carré dalle originali asimmetrie e un mix di colori e minimalismo, classico dell'heritage orologiero scandinavo. Junghans affonda le radici fino al 1861, in quel di Schramberg (Foresta Nera, Germania) e buona parte della sua notorietà attuale deriva dal design fortemente ispirato dallo stile Bauhaus, in virtù della partnership (dal 1956 al 1962) con Max Bill, il quale ebbe a sostenere: «Gli orologi devono rimanere il più lontano possibile dalle mode. Assolutamente senza tempo, ma senza dimenticare il tempo». MeisterSinger, «classe 2001», da Münster (Vestfalia, Germania), si caratterizza per l'indicazione oraria mediante una mono-lancetta, un'impostazione adattata non unicamente al solotempo, ma anche, ad esempio, al cronografo e al «riserva di carica»; si è voluti, così, tornare alle origini dell'orologio, ad un concetto di assoluta relativizzazione del tempo. Mühle, basata a Glashütte, ai piedi dei Monti Metalliferi, in Sassonia, quest'anno festeggia 150 anni di attività, orgogliosamente gestiti dalla famiglia omonima, ancora oggi alla guida dell'azienda con Thilo Mühle, a rappresentarne la quinta generazione. Forti di un'importante tradizione nella misurazione di precisione, si sono poi specializzati nei cronometri da marina, ampliando attualmente l'offerta nel segmento dell'orologeria meccanica di alta qualità. Infine, Victorinox, azienda elvetica fondata nel 1884 ad Ibach quale produttrice di coltelli; oggi operativa su sei categorie di prodotti, ha lanciato la sua linea orologiera nel 1989, puntando su affidabilità, funzionalità e robustezza. Sintesi di questo savoir-faire è il modello I.N.O.X., lanciato nel 2014, caratterizzato da una lunetta esagonale sfaccettata e da una solidità strutturale superiore verificata attraverso severissimi test. Identificative anche le altre collezioni, quali la Alliance (sporty-elegant), la Airboss (military style), la Maverick (sportiva e aggressiva) e la Fieldforce (design che esalta la leggibilità delle indicazioni e la fluidità del tratto). Insomma, l'offerta B&P Movitalia si rivolge ad un panel di pubblico ampio ed eterogeneo, cogliendo diverse sensibilità e gusti estetici, garantendo il comune denominatore della qualità in un contesto di calibrata accessibilità.