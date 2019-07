Quando Whitman dava consigli di fitness e wellness

In un'altra vita, nel 1858, Walt Whitman si chiamava Mose Velsor e scriveva, da poeta salutista, di fitness e di wellness. Il New York Atlas promuoveva la rubrica per ottenere «un fisico robusto» con enfasi. Quegli articoli, che con accanimento applicano il motto mens sana in corpore sano («Il bene e la moralità hanno bisogno della salute e del vigore fisico per dispiegarsi appieno»), svanì nell'oblio (fino a oggi). La prima edizione di Foglie d'erba è del 1855. Tra il cantore del corpo liberato e il giornalista che inneggia all'educazione fisica non c'è poi troppa differenza.

Davide Brullo