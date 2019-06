Quelle complicazioni che illuminano il Classima di blu

Il classico intramontabile è, da sempre, il fiore all'occhiello di una Casa dalla riconosciuta tradizione quale Baume & Mercier. Ecco quindi, l'ampliamento di gamma nella collezione Classima dove, all'efficacia della sintesi estetica, sublimata dal Piccoli Secondi con data, si unisce la funzionalità di «piccole complicazioni» utili nel quotidiano, per l'uomo di oggi, attivo, metropolitano o globetrotter, come il Dual Time e il Cronografo con Calendario Completo. Comune denominatore, un trend di questi ultimi tempi, è il colore blu profondo del quadrante, percorso da lancette a foglia, così come la doppia finitura adattata, centrale a «grain d'orge» e azurée sulla fascia degli indici (anche all'interno dei contatori dei minuti crono e dei piccoli secondi e day/night nel Cronografo con Calendario Completo). La cassa in acciaio da 42 mm presenta la lunetta a spiovente lucida e scalinata sulla carrure e la corona ben dimensionata ma dallo spessore assai contenuto, personalizzata con il simbolo «Phi», caratteristico della Casa, indicatore della sezione aurea, la chiave per la perfetta armonia nelle proporzioni: lo stesso che ritroviamo sulla massa oscillante dei calibri meccanici automatici che equipaggiano i tre modelli, visibili attraverso il fondello integrato con vetro zaffiro, unitamente alle finiture a Côtes de Genève e a Colimaçonnage. Specificamente nel Dual Time (in foto), l'indicazione del secondo fuso è a lancetta centrale rossa, su scala 24 ore interna con informazione day/night. Ogni modello è disponibile con cinturino in pelle di alligatore mat a grandi scaglie quadrate o con bracciale in acciaio.

FRin