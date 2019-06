In queste lettere il genio di Mozart sfoglia l'Italia

Sarà il secondo volume della collana, ma è stato stampato per primo: la nuova opera de Il Saggiatore, in collaborazione con European Mozart Ways, è l'edizione delle lettere della famiglia Mozart. In questo volume si coprono gli anni dei tre viaggi in Italia tra il 1769 e il 1773. L'immenso epistolario permette al lettore di «costruirsi un ritratto di Mozart più completo di quanto sia possibile per qualunque altro compositore dell'epoca». Qui c'è un Mozart tra curiosità e apprendistato, musicale e mondano, perché in Italia è «come vedere un dizionario custodito con cura».

Mattia Rossi