Radicale e sradicato Tutto Cattafi, autore estraneo alle mode

Ti arriva addosso come un pugno la raccolta di Tutte le poesie di Bartolo Cattafi, «Un poeta alla Hemingway», come scrisse Giovanni Giudici, che - dice la leggenda - dormiva con la pistola sotto il guanciale, faceva il dandy a Milano, raccoglieva fragole in UK, s'è imbarcato in più di una baleniera, «a Siviglia sfuggii per un soffio alla lama di un gitano geloso della sua splendida e infedele fidanzata» (parole sue). Fu poeta radicale, sradicato, dai versi ossificati, inadatto ai gorgoglii delle mode («il caso più clamoroso di sottovalutazione critica», scrive Raoul Bruni), geniale. Ora, risorge.

Davide Brullo