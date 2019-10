Raz Degan, a 25 anni di distanza sono sempre fatti suoi

È uscito “True Story”, un viaggio nella memoria di Raz Degan che dopo tanti anni ripercorre il suo passato in uno short-film per Jagermeisterr Manifest. Il docu-film parte dai suoi inizi a New York e racconta tutto il suo estro e la sua voglia di mettersi in gioco. Un viaggio quasi spirituale grazie al quale non perde l’occasione di spronare il pubblico a credere in se stessi, nelle proprie capacità e intuizioni, per raggiungere i propri sogni.

Il film verrà distribuito sulle piattaforme YouTube, canale ufficiale di Jagermeister e Rai Play e Mediaset Video. Nei quattro minuti di narrazione è presente molto materiale d’archivio, in cui Raz ha curato oltre che nel video, anche come regista. Materiale inedito registrato z ancor prima dell’avvento dei social direttamente da Degan che all’epoca utilizzava una cinepresa 16mm e che mostra un bellissimo ventenne la cui carriera sta prendendo il volo. Le scene attuali invece sono state registrate tra Berlino, Milano e New York.