La regina delle regate a caccia di altri record

«La più grande regata al mondo ha 2.689 partecipanti ed è la Barcolana di Trieste». È la certificazione del Guinness World Record, relativa all'edizione 2018. Ma Barcolana51 Presented by Generali, in programma domenica nel Golfo di Trieste, potrebbe frantumare ogni record precedente: di partecipanti, di pubblico e di eventi. In realtà, il sipario sulla regata più grande del mondo si è aperto il 2 ottobre, 11 giorni consecutivi di eventi fino alla grande regata di domenica.

Per la prima volta il cuore di Trieste sì è trasformato in un «centro di gravità» della Barcolana, con lo spazio progettato dagli architetti Tazio di Pretoro e Giulio Paladini (studio Metroarea di Trieste), dedicato al pubblico per un nuovo modo di vivere i contenuti dell'evento.

Non solo: la piazza di Trieste è perfettamente integrata con il Villaggio Barcolana diventandone il punto focale tra Infopoint, temporary spaces dei principali partner, un ristorante aperto al pubblico, nonché la Vip Lounge del Consorzio Prosecco.

Intanto, in attesa della imponente kermesse di domenica, domani è il giorno della Barcolana Classic (organizzata con lo Yacht Club Adriaco) per scafi d'epoca, del trasferimento competitivo degli scafi dalla Slovenia, la Go To Barcolana from Slovenia by Kempinski & MK Group (organizzata con il Club Nautico Sirena) e delle sfide notturne, la Barcolana by Night (organizzata con la Società Triestina della Vela) dedicata alla classe Ufo e ai Meteor.

Il calendario degli eventi a terra di Barcolana51 Presented by Generali comprende oltre 300 appuntamenti che si svolgono in tutta la città: grazie alla collaborazione di associazioni, istituzioni e aziende, infatti, anche quest'anno Barcolana si compone di un calendario condiviso che ha un comune denominatore: la passione per il mare, la voglia di celebrare Barcolana e il suo inimitabile e unico spirito.

Trieste è in festa, ma c'è anche una Trieste ferita. Lo choc è ancora troppo forte.

«Non credo di avere le parole adatte per esprimere la mia profonda gratitudine e la mia personale vicinanza alle Forze dell'ordine - ha detto Mitja Gialuz, presidente della Società Velica Barcola Grignano - Questa città bellissima, con la sua energia e la sua gente di mare, oggi è profondamente colpita. Quella giornata era cominciata bene, ma si è trasformata in un doloroso momento di lutto per Trieste».

AR