Ronaldo ha detto sì alla sua Georgina?

Ronaldo avrebbe detto sì alla sua Georgina e sarebbe convolato a nozze in gran segreto. Questa vera e propria "bomba" è stata lanciata da Novella 2000 che ha pure svelato alcuni retroscena del matrimonio che si sarebbe svolto nel più assoluto silenzio. Nozze segrete che non si sarebbero svolte in Italia e nemmeno in Portogallo. Stando alla rivista di gossip, la location scelta sarebbe stata il Marocco.

Una cerimonia più che blindata dove è stato fatto di tutto per non far uscire la notizia anche se, come ha dimostrato Novella 2000, qualche informazione è comunque scappata fuori. Del matrimonio tra Ronaldo e Georgina se ne parla da parecchio tempo ma nessuno si aspettava questa improvvisa svolta.

Curiosa davvero la scelta del Marocco come sede per la cerimonia. Stando a quanto emerso, ad influenzare la scelta della cerimonia blindata sarebbe stata la madre del campione portoghese, Dolores Aveiro. Dolores è stata probabilmente la donna più importante per il giocatore della Juventus, cosa confermata più volte da lui. La donna, infatti, ha lavorato nella sua vita molto duramente per mantenere i figli. Se Ronaldo è arrivato dove è oggi, il merito è anche di sua madre che però, è sempre stata molto gelosa del figlio tanto che avrebbe mostrato una gioia "contenuta" per le nozze.

Ronaldo avrebbe poi anche modificato il suo testamento per tutelare meglio la moglie che, come noto, è pure la madre dei suoi figli. Secondo Novella 2000, ad organizzare il matrimonio sarebbe stato Badr Hari, campione di kickboxing ed amico di Ronaldo. L'idea del matrimonio sarebbe arrivata subito dopo gli Mtv EMA, dove Georgina era stata bollata come una semplice accompagnatrice e dove Rita Pereira, forse una ex del calciatore, abbracciando Ronaldo, aveva liquidato la ragazza con un banale ciao.

La conferma della notizia delle nozze o della loro prossima celebrazione visto che qualcuno ipotizza che siano state solo pianificate, arriva dalla solita persona molto vicina alla coppia che avrebbe dichiarato alla rivista di gossip: "Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina."

