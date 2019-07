La Roma ha il suo portiere, fatta per Pau Lopez

La Roma ha un nuovo portiere. Il club romano cha chiuso l'accordo per l'ingaggio di Pau Lopez Sabata, estremo difensore del Betis Siviglia. Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo della Roma, Petrachi, ha trovato una quadra con il club spagnolo a cui andranno 20 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita di Sanabria che viene valutata intorno ai 7 milioni. Un'operazione molto importante visto che la Roma non aveva ancora trovato un difensore per la sua porta. Il giocatore spagnolo, per vestire la maglia del club romano, ha rinunciato ad una parte del suo stipendio per permettere di arrivare ai 30 milioni richiesti dal Betis Siviglia.

L'operazione è fatta, tuttavia la Roma ed il portiere si inconteranno nuovamente nella giornata di oggi per sistemare tutti i piccoli dettagli del contratto prima di arrivare alla firma vera e propria.

Pau Lopez Sabata firmerà un contratto di 5 anni dal valore di 2 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo potrebbe arrivare nella capitale già nel fine settimane. Le visite mediche di rito potrebbero tenersi già lunedì prossimo. Quasi sicuramente il nuovo portiere della Roma sarà a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca già dal 9 luglio, giusto in tempo per il raduno a Trigoria dove inizierà la preparazione estiva.

Pau Lopez Sabata ha 24 anni, è alto 189 cm ed è nel giro della Nazionale spagnola.