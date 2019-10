Roma, l'arbitro ammette l'errore. Il club accetta le scuse ma la rabbia resta

La Roma di Fonseca si è sentita defraudata dall'arbitro scozzese Collum che ieri sera all'Olimpico ha concesso un calcio di rigore inesistente, a tempo ormai scaduto, al Borussia Moenchengladbach che ha così strappato un punto prezioso nel girone di Europa League dei giallorossi. A fine gara tutta la Roma si è scagliata contro la terna arbitrale per una decisione assurda dato che Smalling nemmeno sfiora il pallone con la mano: in Europa League, però, non c'è il Var e Collum ha dunque dovuto basarsi su quanto visto in tempo reale.

Federico Fazio è entrato duramente in tackle sul fischietto scozzese ai microfoni di Sky: "Ha sbagliato tutto, ha fatto una grande cazzata. Ci ha rovinato una prestazione di sacrificio e lotta. Gli ho chiesto spiegazioni in campo ed era pieno di dubbi. Abbiamo visto tutti che non era rigore, ormai siamo abituati a questi episodi degli arbitri, stanno facendo troppi danni. Anche a Cagliari c'era il VAR eppure non ci hanno dato il gol".

Anche Edin Dzeko ha commentato amaramente la decisione dell'arbitro: "Posso solo dire che è stato un errore grave quello dell'arbitro, con due punti di più la classifica sarebbe stata diversa. Ora abbiamo altre tre partite in cui può succedere di tutto. Gli ho detto di guardare la faccia di Smalling, che era subito diventata rossa. Era la dimostrazione più chiara di come la palla fosse finita lì. Ma l'arbitro è stato irremovibile. Abbiamo perso due punti, dobbiamo guardare avanti".

A fine partita, però, la terna arbitrale ha ammesso l'errore con la Roma che ha accettato di buon grado le scuse: "Il management della Roma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita #ForzaRoma"

Il management dell’#ASRoma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l‘onestà. Ora testa alla prossima partita #ForzaRoma pic.twitter.com/QYNeU23Tk8 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2019

Caso chiuso, dunque, ma anche il Borussia Moenchengladbach che ha beneficiato della svista arbitrale e che ha ammesso l'inesistenza del rigore ha voluto usare l'ironia sui social con una foto simpatica: "Too soon?"

