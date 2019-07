Roma, Spinazzola: via dalla Juve per giocare

Leonardo Spinazzola, neo acquisto della Roma, si è presentato ufficialmente oggi durante una conferenza stampa. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex terzino della Juventus ha condiviso le sue prime sensazioni da neo giocatore dei gialorossi. Il giocatore ha spiegato di come la prima settimana di ritiro sia stata positiva. Spinazzola ha avuto parole positive anche per il nuovo tecnico Fonseca che ha già spiegato cosa vuole e illustrato i ruoli in cui andranno ad occupare i giocatori.

Spiega, infatti, Leonardo: "È stata una bella settimana e buona di lavoro. Dal primo giorno Fonseca ci ha chiesto cosa vuole e come andremo a giocare in tutti i ruoli. Ci ha dato indicazioni. A me piace molto perché è un gioco bello da vedere, importante e a cui partecipare in tutti i ruoli. Ora iniziamo la seconda settima dove faremo le prime amichevoli."

Parole di apprezzamento per la Roma che ha sempre giudicato come una grande società dove sono passati grandi giocatori. In conferenza stampa, Spinazzola ha spiegato pure di trovarsi meglio a giocare a sinistra ma che è pronto anche a giocare a destra in quanto, alla fine, è solo una questione di abitudine e di lavoro.

Ma Leonardo ha voluto pure sottolineare una cosa importante e cioè che non intende prendersi nessuna rivicinta con la Juventus. Dovendo scegliere se venire alla Roma per giocare da protagonista o rimanere alla Juventus alle spalle di un giocatore, Spinazzola ha scelto i giallorossi per poter essere protagonista.

Spiega, infatti, il giocatore: "La Roma mi ha cercato da tempo e quando mi hanno detto di andare alla Roma da protagonista o di restare un altro anno alle spalle di un altro giocatore, ho scelto di venire qui in una grande piazza e penso di poter migliorare molto."

E sulle differenze tra la Juventus e la Roma, Leonardo si è espresso in questo modo: "Ancora è presto per tirare le somme. Una settimana fa sono venuto qui e ho trovato un grande centro sportivo, una grande dirigenza e una grande organizzazione. Per ora non ci sono differenze. Vedo tutto allo stesso livello."