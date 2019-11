Romina Power e l'appello per Ylenia a "Chi l’ha Visto"

Novembre è un mese particolare per Romina Power, il mese in cui compiva gli anni sua figlia Ylenia scomparsa 25 anni fa New Orleans e di cui non si ha più da allora nessuna traccia. “ Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia perché in questo è nata – spiega Romina in un appello lanciato alla trasmissione 'Chi l’ha visto?' – In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare ”.

Il programma condotto da Federica Sciarelli si è messo a disposizione mandando in onda delle foto 'age progressed' che mostrano come potrebbe essere oggi Ylenia. Il programma ha detto che la ragazza potrebbe essere viva, potrebbe aver cambiato identità, o essere stata soggiogata e quindi non ricordare più il suo passato.

Ripercorrendo la storia di Ylenia, la sua scomparsa avvenne il 6 gennaio del 1994. L’ultima volta che fu vista era insieme al trombettista Alexander Masakela una specie di guru di cui lei si fidava. Nella casa del musicista furono infatti rinvenuti alcuni indumenti e la valigia di Ylenia, ma il caso fu chiuso dalla Polizia quando il guardiano dell’acquario di New Orleans Albert Cordova disse di aver visto la ragazza gettarsi nel fiume Mississipi.

Romina Power però ha fatto sapere tramite “Chi l’ha Visto” di avere parlato personalmente con l’ex guardiano e l’uomo in quell’occasione ha cambiato la versione descrivendo la ragazza vista totalmente diversa fisicamente e con gli indumenti che non corrispondevano a quelli che Ylenia indossava quel giorno.