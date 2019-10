Rossi cambia capotecnico: addio a Galbusera

La stagione in corso di MotoGP non è certamente tra le più felici per Valentino Rossi alle prese con molti problemi tenici, dubbi e scarsi risultati. Il dottore prova adesso a rilanciarsi e ha confermato di aver deciso di cambiare capotecnico. Proprio alla vigilia dell'appuntamento del GP di Thailandia è arrivata la notizia che si concluderà la collaborazione con Silvano Galbusera. Il prossimo anno ai box arriverà lo spagnolo David Munoz, attuale capotecnico di Nicolò Bulega nello Sky Racing Team VR46.

Un cambio che è arrivato in completo accordo. Come racconta Rossi, dopo il GP di Misano aveva parlato con Galbusera su cosa poter fare per essere più forti. Il suo capotecnico aveva espresso la volontà di rimanere nell'ambiente della Yamaha ma con un ruolo meno stressante che non lo portasse lontano da casa per così grande tempo. Contestualmente, la Yamaha si era posta l'obiettivo di voler potenziare la squadra dei test in Europa. Le esigenze di tutti si sono quindi facilmente incontrate.

Il nuovo capotecnico per Rossi rappresenterà un importante stimolo. Il dottore ha scelto David Munoz in quanto sa bene come lavora. Inoltre, Munoz ha vinto il titolo Moto2 lo scorso anno. E' vero che non ha eperienza in MotoGP ma secondo Valentino è giovane ed ha buone idee.

E sulla gara di domenica, Rossi sottolinea che è difficile fare paragoni con lo scorso anno quando la Yamaha era andata bene. Il meteo, infatti, non sembrerebbe buono.

