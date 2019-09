Rosso, fucsia e verde L'autunno di Max & Co è colorato e grintoso

Gioia Locati

Il cappotto rosso geranio portato aperto in una giornata di sole lascia intravedere l'abito fucsia. Quello rosa acceso si abbina alla gonna verde smeraldo. Poi ci sono le sneakers di maglia per correre veloci e perfette anche al lavoro e la borsa Pillow leggerissima e capiente, morbida come un cuscino. È l'autunno dei colori vivaci quello proposto da Max & Co, il marchio più grintoso del Gruppo Max Mara che, rinnovandosi, recupera i suoi pezzi classici.

«Stiamo celebrando i 30 anni, pensiamo che gli anni Venti di questo secolo siano fondamentali per la moda e per noi» ha detto Elia Maramotti, 29 anni, brand director e rappresentante della terza generazione di famiglia. Uno sguardo alla sostenibilità e l'altro alla praticità.

«Siamo nati a metà degli anni Ottanta proponendo capi femminili informali e ricchi di energia. Approfittiamo della ricorrenza per presentarci con un nuovo logo». Ecco il rosso dominare la grafica e le etichette abbinato al pesca, al rosa e al bordeaux. La nuova collezione sarà soprattutto facile da indossare, i capi si mescolano e abbinano. «Miglioreremo ancora la qualità dei tessuti e del design, in questo senso ci preoccupiamo della sostenibilità» promette Maramotti. Già, le donne non amano buttare ma ritrovarsi da una stagione all'altra con il proprio soprabito preferito. «Il nostro marchio simboleggia da sempre due anime ha osservato il brand director -: Max è la parte concettuale, &Co quella di condivisione».

La prima boutique di nuova generazione è stata da poco inaugurata a Reggio Emilia, la città che ha dato i natali al Gruppo Max Mara. Il negozio si presenta come uno spazio aperto, in dialogo con la città. Gli ambienti si trasformano in aree di vendita o in workshop, a seconda della necessità. Si sperimenteranno esposizioni, laboratori a tema green, lifestyle e culturali. Qui è possibile anche ricorrere allo smart shopping come il Click & Collect per ritirare in boutique gli acquisti fatti online. Dopo Reggio Emilia seguiranno Hong Kong, Dubai e Tokyo. In tutto, nel mondo, il brand conta 400 neogozi.