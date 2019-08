Alla roulette di Cannes escono Azimut S10 e 78

Ventuno modelli dai 10 ai 35 metri. L'armata Azimut Yachs si appresta a salpare verso il Cannes Yachting Festival (10-15 settembre) con le due nuove flagship delle Collezioni S e Flybridge in anteprima mondiale: Azimut Grande S10 e Azimut 78. Altra novità in Costa Azzurra sarà Atlantis 45, già presentato al Versilia Yachting di Viareggio.

«Cannes è senza dubbio un appuntamento strategico per il nostro brand - dice Marco Valle, amministratore delegato di Azimut Yachts - Tutti gli appassionati di nautica attendono l'inizio della stagione per toccare con mano le nostre novità, consapevoli che da sempre siamo portatori di innovazione per tutto il comparto. Quest'anno sono particolarmente soddisfatto di esporre tre imbarcazioni come S10, Azimut 78 e Atlantis 45, così diverse tra loro ma egualmente importanti per la capacità di arricchire il segmento di appartenenza. Esporre tre imbarcazioni con caratteristiche così distintive è il modo migliore per iniziare la nuova stagione nautica».

Grande S10 nasce dalla collaborazione con Alberto Mancini - che si è occupato sia del concept sia delle linee esterne - e con Francesco Guida, che ha sviluppato il design degli interni. Lungo 29 metri circa, sportivo e raffinato, è un mix di tre fonti stilistiche: l'intramontabile mondo dei megasailer, l'eleganza offerta da una villa che si affaccia sul mare in Riviera, con più livelli di terrazze che scendono gradualmente verso l'acqua, e il car design.

Per il décor degli ambienti interni, Francesco Guida ha sottolineato l'importanza del concetto di flessibilità come moltiplicatore dello spazio: la polivalenza degli ambienti del layout che creano un'atmosfera inedita. Tra le particolari innovazioni tecnologiche di Grande S10, la plancia ultratecnologica, realizzata in partnership con Naviop, il vetro elettrocromico dello skilight di Isoclima Cromalite e le soluzioni tecniche di ultima generazione individuate dall'Innovation Lab di Azimut Yachts. Costruita in larga parte in carbonio, Grande S10 sarà l'ammiraglia e nuovo simbolo della Collezione S.

Azimut 78 - generazione Carbon-Tech - firmata da Alberto Mancini (esterni) e da Achille Salvagni (interni) è la nuova flagship della Collezione Flybridge, l'unità più grande mai costruita nel cantiere di Avigliana. È è la prima barca della Collezione Flybridge spinta da tre motori Volvo IPS.

Debutto internazionale anche per Atlantis 45, già presentato a Viereggio (spazi interni ed esterni sviluppati in collaborazione con lo studio Neo Design). Esternamente i generosi prendisole a prua e a poppa e il grande parabrezza privo di montante centrale rendono piacevole e confortevole la navigazione, mantenendo le linee sportive e aggressive tipiche di questa classe.

Il nuovo Azimut Atlantis 45 monta due Volvo IPS 600 (435 hp) per una velocità massima superiore ai 33 nodi.

AR