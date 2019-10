Salone Nautico 2020 nel nome di Colombo

Antonio Risolo

Il Salone Nautico 2020 sulla rotta di Cristoforo Colombo. Alla tradizionale parata del 75° Columbus Day di New York, infatti, l'emittente americana Abc ha trasmesso ripetutamente un video, con l'invito a visitare Genova, la Liguria e il 60° Salone Nautico (17-22 settembre 2020), invito che contiene i messaggi di Renzo Piano, del sindaco Marco Bucci, del governatore Giovanni Toti, e di Marina Stella e Alessandro Campagna per Ucina Confindustria Nautica.

Sull'onda dell'indiscusso successo del Nautico 2019, quindi, gli organizzatori - Ucina e la società controllata I Saloni Nautici - lavorano già all'edizione che celebrerà i sessant'anni della rassegna con la prima di una lunga serie di presentazioni in tutto il mondo.

«Siamo davvero onorati di essere qui a New York in questa occasione storica per presentare e promuovere il 60° Salone Nautico di Genova - ha detto Saverio Cecchi, presidente di Ucina - Un Salone che da quattro anni cresce a doppia cifra. Genova è la capitale della nautica, la città di Cristoforo Colombo, la città dell'eccellenza di un comparto in piena salute nel panorama internazionale».

Numerosi gli incontri istituzionale nella Grande Mela. Saverio Cecchi, il suo vice Andrea Razeto, gli assessori, Ilaria Cavo (Regione) e Laura Gaggero (Comune), hanno preso parte anche al gala Columbus Day e alla serata celebrativa organizzata dal consolato generale italiano a New York. Particolarmente intenso l'incontro con la comunità italiana, presente, tra gli altri, il patron italo-americano della Fiorentina Rocco Commisso.

Il tour mondiale per la promozione del 60° Nautico proseguirà in occasione dei più importanti saloni esteri: Ibex Show di Tampa e Fort Lauderdale (Florida), MetsTrade di Amsterdam, Boot Düsseldorf, Dubai e Singapore.

«Vorrei sottolineare - ha aggiunto Saverio Cecchi - l'accordo pluriennale tra Ucina, Regione, Comune, Autorità di sistema portuale, Camera di Commercio e Porto Antico sulla gestione della rassegna. Un'intesa che per i prossimi 10 anni affida l'organizzazione alla società I Saloni Nautici. Presto partiranno i tavoli tecnici. Lavoreremo con le istituzioni all'edizione speciale dei sessant'anni che vedrà la trasformazione del quartiere fieristico. Avremo a disposizione nuove aree che rientrano nel progetto Waterfront di Renzo Piano, compresa la riqualificazione del Palazzetto dello Sport».