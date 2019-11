SaloneSatellite Shanghai, assegnati gli Award alla creatività giovane

La creatività dei giovani designer e progettisti in primo piano al SaloneSatellite Shanghai 2019 che si svolge a Sec della metropoli cinese nell’ambito del Salone del Mobile.Milano Shanghai. Il Comitato di selezione ha proclamato i quattro vincitori tra i 53 giovani designer partecipanti provenienti da tutta la Cina che, come premio, verranno invitati a partecipare al SaloneSatellite di Milano che si terrà nell’ambito del Salone del Mobile.Milano dal 21 al 26 aprile 2020.

Quarta edizione del SaloneSatellite che rappresenta un importante trampolino di lancio per i creativi e per le nuove idee e visioni di prodotto di cui sono portati, che hanno presentato progetti di richiamo - per qualità e sguardo al futuro - suscitando un forte interesse nei visitatori professionali allo Shanghai Exhibition Centre. Ecco i vincitori dell'Award.

Primo premio

Shijie Chen (Pechino, Cina) – W Stool

Motivazione. Basato sulla sperimentazione ed esplorazione dei materiali, è un progetto strutturale per ampiezza e plasticità che, secondo il principio della forza dell’andamento ondulato, consente alla sottile pelle rigenerata di sostenere il peso nello spazio tridimensionale.

Secondo premio

Hongchan Xu (Shanghai, Cina) – Trade

Motivazione. La lampada è basata su una stadera, simbolo di appagamento. La stadera non è solo uno strumento di misurazione ma anche oggetto di buon auspicio. Un design che valorizza l'equilibrio come segno di correttezza e integrità.

Terzo premio

Xiaoyu Dong (Pechino, Cina) – Fan

Motivazione. Fan è una lampada touch con ricarica elettrica a induzione. Il suo design ha un'evidente relazione con la cultura buddista e del bambù. La "vibrazione" omofona tra le parole Fan e “flip” (ventaglio, in cinese) allude alla sua flessibilità.

Menzione Speciale

Manyue Wang (Xi’An, Ciina) – Sensuous Tableware

Motivazione. Oggetti per la tavola progettati per coinvolgere tutti i cinque sensi – vista, olfatto, udito, tatto e gusto – e stimolare emozioni.

Il Comitato di selezione è formato da Rodolfo Dordoni, architetto; Kanae Hasegawa, giornalista; Cinzia Malvini, giornalista; Pasquale Natuzzi JR, chief Creative officer & Stylist di Natuzzi; Patricia Urquiola, architetto; Giulia Molteni, head of Marketing and Communication Molteni&C - Dada; Leirah Wang, amministratore delegato di Xuberance 3D Design; Hongtao Zhou, direttore della Tongji University; Cora Feng, giornalista; Patrizia Malfatti, responsabile Comunicazione e ufficio stampa, Salone del Mobile.Milano; Marva Griffin Wilshire, fondatrice e curatrice del SaloneSatellite.