Salti e torsioni ecco la ginnastica del vignaiolo

Roberta Cecchi

Dopo la zumba, il pilates e il crossfitt (ovvero l'allenamento che si ispira all'addestramento di Marines e Navy americani) ecco arrivare una nuova (e decisamente più piacevole) frontiera del fitness che, già dal nome, sembra essere tutta un programma: ovvero la ginnastica del vignaiolo. Niente lunghe e noiose sessioni di addominali rinchiusi in palestra, basta macchinari monotoni dove per vedere dei risultati bisogna compiere lo stesso movimento cento o duecento volte; benvenuta aria aperta, colline silenziose, panorami da sogno, aria pura e un bel bicchiere di Franciacorta a portata di mano.

L'idea di questo particolare allenamento tra le vigne è venuta ai proprietari dell'agriturismo Al Rocol di Ome, situato nel bresciano, dove gli ospiti di questo splendido casolare hanno la possibilità di venire guidati da un Personal Wine Trainer all'interno di un percorso fitness davvero particolare, poiché ispirato alle attività quotidiane che si eseguono in vigna, partendo dalla zappatura (ovvero da dove tutto nasce) per poi concludersi con la raccolta (ovvero dove tutto finisce, o quasi). Grazie a semplici ma efficaci movimenti di allungamento e di torsione, il corpo viene messo in movimento risvegliandosi senza grandi traumi dal torpore di una vita spesso troppo sedentaria e statica. «Tutto è nato mentre io e un amico, che fa il personal trainer, passeggiavamo per le vigne. È proprio lì che ci è venuta questa idea, il cui obiettivo finale non è il fitness ma spiegare la cultura del vino, che produciamo in modo biologico e non trattato» racconta Gianluigi Vimercati Castellini, titolare dell'azienda agricola che gestisce da 25 anni.

Naturalmente allenarsi in un posto come questo non può avere come unico plus solo il poter godere del bel panorama circostante; qui infatti al termine dell'attività fisica è prevista una degustazione di vini prodotti proprio nei medesimi vigneti dove si è appena bruciata una manciata di calorie. I partecipanti alla sessione sportiva poi hanno anche la possibilità di visitare le cantine e scoprire con i loro occhi come avviene la magia millenaria dell'uva che si trasforma in vino, osservando da vicino il complesso metodo con cui si crea il Franciacorta, caratterizzato dalla rifermentazione in bottiglia. Cosa c'è poi di meglio del fare un po' di sport sapendo già che, al termine dell'ultimo esercizio, ci si ritrova con in mano un ottimo bicchiere di vino da sorseggiare davanti a un panorama bucolico, tra dolci colline e rigogliosi vigneti? L'agriturismo Al Rocol poi offre anche la possibilità di poter pernottare al suo interno, fornendo così ai suoi clienti un servizio a 360° che parte dalla colazione per poi concludersi con la cena, il tutto ovviamente annaffiato da qualche buon bicchiere di vino locale e gustando i migliori prodotti che offre la zona.

Per questo autunno però la il fitness tra le vigne si prende una vacanza, tornando poi con i primi caldi del 2020: «La ginnastica del vignaiolo ha avuto un enorme successo e realizzarla durante la vendemmia è troppo faticoso, poiché non abbiamo modo di seguire entrambe le attività nel modo corretto» spiega il Signor Vimercati Castellini «Ecco perché per quest'anno abbiamo deciso di metterla in pausa in modo da dare la priorità al raccolto, che poi per noi è la cosa più importante. Ne riparleremo la prossima primavera». Quindi c'è tutto il tempo per informarsi e mettersi in «lista d'attesa», poiché sembra che il numero di partecipanti desiderosi di tornare in forma tra le vigne sia davvero numeroso.

Per i fitness-addicted però non è ancora detta l'ultima parola, nella tenuta Villa Sandi di Crocetta del Montello (Treviso) c'è la possibilità di utilizzare in modo del tutto gratuito la «palestra in vigna», dove i macchinari sono situati tra un filare d'uva e l'altro: perché va bene prendersi cura del proprio corpo e mantenersi in forma, ma anche l'occhio vuole la sua parte e qui, tra le colline trevisane, la vista sicuramente viene appagata.

Ginnastica del vignaiolo: Cantina e Agriturismo Al Rocol, Via Provinciale 79, Ome (BS) Tel. +39 030 685 2542

Palestra in vigna: Villa Sandi, Via Erizzo 113, Crocetta del Montello (TV) - Tel. +39 0423 8607