Sanlorenzo SD96, debutta la nuova proposta di design

La flotta Sanlorenzo più agguerrita che mai si appresta a salpare verso il Cannes Yachting Festival. In primo piano il debutto di SD96, il semi-dislocante di 28,88 metri: esterni dello Studio Zuccon e interni di Patricia Urquiola. Il nuovo modello sarà anche tra le attrazioni del 59° Salone Nautico di Genova, mentre al Monaco Yacht Show debutterà l'ammiraglia «Attila», 64 metri in acciaio consegnata in maggio a un armatore italo-argentino. A Montecarlo ci sarà anche il superyacht 52Steel (52 metri).

Il coraggio di osare oltre i propri limiti per immaginare soluzioni innovative, hanno portato ancora una volta Sanlorenzo, terzo produttore globale, a proporre al mercato soluzioni altamente innovative grazie alla visione non comune del Cavalier Massimo Perotti, il quale aveva spiegato così la scelta della Urquiola: «Ho scelto Patricia - perché volevo inserire nell'universo dei linguaggi di Sanlorenzo un apporto d'interior più femminile, fino ad ora estraneo al mondo della nautica. E lei è oggi la donna più corteggiata dall'industria del design mondiale per la capacità di coniugare bellezza e comfort».

Con il nuovo superyacht, inoltre, saranno esposti alcuni dei più recenti modelli della flotta: SL102A, il primo yacht asimmetrico al mondo presentato proprio a Cannes nel 2018; SX76 e SX88, le barche della linea crossover di Sanlorenzo nata dalla sintesi tra il classico motoryacht con flying bridge e la tipologia explorer; SL78, SL86 e SL118 dalla linea filante, elegante ed equilibrata; SD112 e SD126, i semidislocanti Sanlorenzo che si ispirano alle linee dei transatlantici degli anni Trenta.

SD96 sarà ancora protagonista al 59° Salone Nautico di Genova dove l'azienda esporrà anche i modelli SX76, SX88, SL78, SL86, SL102A, SL118, SD126.

PALUMBO SUPERYACHTS

Definita la partecipazione ai saloni d'autunno di Palumbo Superyachtse: Cannes, Montecarlo e Fort Lauderdale (Florida). In anteprima mondiale i nuovi modelli dei brand Extra Yachts e Columbus Yachts.

Grande curiosità, in particolare, attorno agli Extra 86 Fast ed Extra 93. A Cannes gli ospiti saranno accolti nella nuova location (Quai Max Laubeuf).

Al Monaco Boat Show (stand Quai des États-Unis 22), invece, saranno schierate le ammiraglie Columbus Classic 80 metri «Dragon» ed Extra 130 Alloy.

A chiusura della stagione fieristica, Extra 86 Fast verrà presentato per la prima volta al Fort Lauderdale Boat Show.

Imbarcazione di 26 metri, Extra 86 Fast può ospitare fino a 8 persone in quattro cabine, di cui 2 con letti singoli, una Vip verso prua e la cabina armatoriale a tutto baglio, dotate di bagno en-suite.

Columbus Classic 80 metri «Dragon» è la nuova ammiraglia del marchio, costruita in 27 mesi, nata dall'avanzata ingegneria navale dello studio Hydro Tec che ha firmato anche gli esterni. Gli interni sono opera di Francesco Guida.

Columbus Classic 80 è un superyacht che coniuga elementi contemporanei a proporzioni classiche creando un design elegante senza tempo in grado di non passare mai di moda. Le linee esterne sono pulite e senza tagli netti, con pochi elementi fissi per mantenere i pozzetti ampi e flessibili. L'imbarcazione si sviluppa su sei ponti, cinque dei quali sono serviti da un ascensore per garantire la massima comodità a bordo. Con i suoi 80 metri di lunghezza e 13 di baglio massimo, «Dragon» può contare su un volume interno di quasi 2.300 Gt.

Infine Extra 130 Alloy, superyacht ideale per l'intrattenimento a bordo. Come ad esempio l'upper deck: dining area esterna con tv, bar, grande sofà, chaise-longue, ampia area prendisole e diverse sedute.

AR