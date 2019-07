A Santiago per la festa dell'Apostolo E poi relax alle Isole Cíes

Cinzia Meoni

C'è una ragione in più per scoprire alcuni dei posti più suggestivi della Galizia, il cuore Spagna Verde, a luglio. Musica, concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli di danza, mostre, balli e «gaitas» (cornamuse) scandiscono i 31 giorni di luglio, il mese dell'«Apostolo» dedicato a San Giacomo. Il patrono di Santiago de Compostela si celebra il 25 luglio e le feste e le manifestazioni artistiche in strada, nelle piazze e nei palazzi storici che costellano l'antico borgo, trasformano il capoluogo gallego in una città che non dorme mai. A Santiago il rito dell'Offerta al Santo e la cerimonia del botafumeiro, il gigantesco incensiere che oscilla nella cattedrale millenaria, si uniscono all'incredibile spettacolo di fuochi d'artificio che illumina, nella notte del 24 luglio, la facciata barocca del monumento in piazza dell'Obradoiro. L'ideale è quello di concedersi almeno un fine settimana lungo, meglio ancora una settimana, per scoprire i tesori nascosti di questa città universitaria inglobata da uno dei luoghi di culto più noti al mondo e le sue delizie enogastronomiche dai frutti di mare magari accompagnati da un bicchiere di Albariño (un vino bianco fruttato), al «pulpo á Feira» (polipo con patate e paprika) fino ai «pimientos de Padròn», peperoncini verdi fritti, serviti in una taverna tipica come «O Gato Negro». Basta poi affittare una macchina e allontanarsi da Santiago di pochi chilometri per scoprire gli scorci selvaggi della Costa de la Muerte e Cabo Fisterra, dove gli antichi credevano che il mondo finisse. Proseguendo verso Vigo, si raggiunge un paradiso dai sorprendenti colori caraibici dove ricaricare le energie immersi nella natura. A mezz'ora di traghetto dalla costa, le Isole Cíes vantano acqua cristallina, scogliere mozzafiato e boschi fitti di pini ed eucalipti. Tra Praia da Rodas, Figueiras, e Praia da Nosa Señora il tempo scorre fin troppo veloce, ma per godere di questo eden è necessario dotarsi di un permesso di accesso, prenotabile anche on line in anticipo: le isole sono a numero chiuso. Per informazioni: www.spain.info/it; www.santiagoturismo.com; www.turismo.gal.