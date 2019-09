Sarri-Juventus, tensione sul mercato

Tensione tra Maurizio Sarri e la Juventus a causa di un calciomercato non giudicato soddisfacente dall'allenatore. Lo spogliatoio dei bianconeri starebbe vivendo un clima tutto tranne che sereno. A complicare il quadro della situazione il recente caso Emre Can e il confronto piuttosto diretto tra Sarri e Paratici proprio in merito al calciomercato. Una situazione molto delicata nonostante l'inizio del campionato sia stato positivo per la Juventus.

Ma come riporta il Corriere dello Sport, Sarri avrebbe fatto alcune precise richieste alla Juventus. Sarri aveva chiesto di poter lavorare con una rosa di 22-23 giocatori. Nei fatti, però, lo spogliatoio bianconero è molto più ampio con tutti i problemi del caso nella gestione di un così ampio numero di giocatori. L'allenatore ha quindi avanzato 4 precise richieste alla dirigenza. La prima è quella di poter avere la massima autonomia nelle scelte, cosa che dovrebbe avere ogni allenatore. In secondo luogo, il tecnico chiede comprensione e appoggio per il suo progetto tattico, ovviamente diverso da quello della precedente gestione di Allegri.

In terzo luogo, il tecnico chiede che sia la società a gestire le situazioni complicate fuori dal campo. Infine, non vuole imposizioni sull'utilizzo dei giocatori che non fanno parte del suo progetto solo per dare loro un contentino per evitare problemi e polemiche. Gli eventuali tagli giocheranno solo se strettamente necessario. Ed è questo ultimo punto probabilmente il più delicato.

Del resto, l'allenatore non è abituato a compromessi.

