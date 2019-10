È scoccato un tempo d'élite nella Capitale

Fabrizio Rinversi

Un altro gioiello s'incastona in una strada leggendaria quale via dei Condotti a Roma, a due passi da Piazza di Spagna, dalla Barcaccia, dalla scalinata di Trinità dei Monti: al civico 28, ha aperto i battenti, infatti, la boutique di Patek Philippe, realizzata in partnership con Hausmann & Co., riferimento assoluto dell'alta orologeria capitolina, e non solo, considerato un credito internazionale tale da richiamare clientela d'élite da tutto il mondo. Si tratta, dunque, del consolidamento e della conferma di una liaison di lunga data tra due «firme» rappresentative di prestigio e di eccellenza. Afferma con soddisfazione, Benedetto Mauro, co-amministratore, con Francesco Hausmann, del gruppo Hausmann & Co. (due punti vendita multibrand in via del Corso 406 e in via del Babuino 63, la boutique Rolex e, ora, quella di Patek Philippe): «La collaborazione con la Maison ginevrina risale al 1897 (una TimeLine affissa nel corridoio di accesso alle diverse sale di vendita, ne ricorda la diverse tappe, ndr). Patek Philippe, a quel tempo, produsse un orologio da tasca in oro raffigurante le armi della famiglia di un nostro importante cliente, il Barone di Sendal, dipinte in smalto sul coperchio della cassa. Oggi, la scelta di affidarci la loro boutique monomarca a Roma ci rende ancora più orgogliosi». Nei 130 metri quadrati della boutique, distribuiti su due piani, si trovano materiali iconici rappresentativi del corporate design di Patek Philippe, come la crema Marfil e Emperador per i marmi delle pavimentazioni, oppure il palissandro delle Indie per le boiserie, a generare un'atmosfera calda e accogliente, in linea con il concept del brand ginevrino, evidente, ad esempio, nei pannelli con le croci di Calatrava in ottone brunito, che fin dall'entrata, intarsiate nel marmo dei pavimenti, accolgono il cliente all'interno del flagship store. In occasione dell'apertura della Boutique Patek Philippe, si è celebrato anche il 225° anniversario di Hausmann & Co. e la Maison ginevrina, in tal senso, ha voluto realizzare una collezione inedita di segnatempo in edizione limitata dedicata alla città di Roma. Giocando sulla costruzione lessicale del numero 225, sono stati ideati: 2 orologi della collezione Rare Handcraft con quadrante in smalto cloisonné raffiguranti Piazza di Spagna e Castel Sant'Angelo, entrambi pezzi unici; 100 esemplari della collezione Calatrava, ref. 5296 (automatici, calibro PP 324 SC), 50 in oro rosa e 50 in oro bianco, con quadranti che indicano le ore 12 a cifra romana con un'inedita forma concava; 25 pezzi della collezione Ore del Mondo, ref. 5230R (automatici, calibro PP 240 HU), in oro rosa con quadrante al centro «guilloché a mano» sulla tonalità rosso porpora, colore della capitale, e indicazione della città di Roma sul disco dei fusi orari (in luogo del «tradizionale» inserimento di Parigi). Pronunciando in sequenza le cifre delle tre serie limitate, ossia, due-cento-venticinque», si ottiene il suddetto numero 225.