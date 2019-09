SD96 e Bluegame X70, due anteprime a Cannes

Cannes Folla di giornalisti e di ospiti internazionali per la tradizionale serata di gala Sanlorenzo alla vigilia del salone di Cannes. Due le novità importanti presentate dal cavalier Massimo Perotti: il debutto di Sanlorenzo SD96, primo yacht firmato da Patricia Urquiola, e Bluegame BGX70, il marchio acquisito nel 2018.

Per la prima volta nel mondo nautico, infatti, Sanlorenzo ha coinvolto nei progetti di interior firme autorevoli come Dordoni Architetti, Antonio Citterio-Patricia Viel e Piero Lissoni (art director del cantiere), grazie ai quali ha introdotto nuove visioni che reinterpretano il concetto di spazio a bordo, vero e proprio atout della Casa.

SD96 è l'entry level della storica linea di yacht semidislocanti SD, un modello di 28 metri che sostituirà SD92, prodotto di successo del cantiere con 27 unità vendute, varato nel 2007.

Gli yacht della flotta SD, tutti modelli in materiale composito dai 28 ai 38 metri, si ispirano alle linee dei transatlantici degli anni Trenta. Navette eleganti che consentono grandi autonomie per raggiungere le destinazioni più lontane.

Esterni firmati dallo firmati dallo studio Zuccon International Project, il superyacht rafforza solidità e continuità alla gloriosa storia del cantiere.

Come tutti i modelli della linea, SD96 è strutturato su tre ponti ma, grazie alle proporzioni attentamente studiate e al grande equilibrio raggiunto tra design e volumetria, risulta particolarmente elegante e leggero, esattamente come uno yacht a due ponti.

SD96, inoltre, mantiene la forma delle finestrature prodiere e laterali di tutta la gamma ma con vetri che dall'esterno risultano cromaticamente simili allo scafo, grazie alla scelta di Patricia Urquiola di utilizzare pellicole One way applicate alle finestre delle cabine al lower deck per smaterializzare la percezione dei vuoti e donando un senso di pulizia e continuità estetica. Uno spazio fluido in cui emerge a tutto tondo lo stile distintivo dell'archistar spagnola, stile che combina un approccio minimalista con un mix di materiali selezionatissimi che richiamano il mare.

Fondamentale nel progetto di interior, inoltre, è la scelta di arredi realizzati da aziende che rappresentano l'eccellenza del design internazionale e che hanno studiato soluzioni adattando i prodotti alle caratteristiche tecniche e, soprattutto, alle esigenze progettuali.

BLUEGAME

Anteprima mondiale anche per il nuovo BGX70 di Bluegame, il marchio guidato da Carla Demaria dopo l'acquisizione dello scorso anno. Si tratta di uno yacht fuori dalle categorie convenzionali e che ripropone, in scala ridotta, le caratteristiche peculiari della gamma SX di Sanlorenzo.

Accanto al nuovo BGX70, in bella mostra anche i modelli BG42 e BG62. Il progetto BGX è il risultato della prestigiosa collaborazione tra Luca Santella e Zuccon International Project.

BGX70, con due unità già vendute prima della presentazione ufficiale a Cannes, sembra destinata a replicare il successo della gamma SX Sanlorenzo.

AR