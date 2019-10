Il segreto della forma di Ronaldo? 5 pisolini e dieta perenne

Il successo di Ronaldo è frutto anche di una cura maniacale del suo corpo. Sebbene la carta di identità riporti 34 anni, il campione della Juventus ne dimostra molti di meno. Questo risultato è il frutto di un duro allenamento e di molti sacrifici. I "segreti" del giocatore sono stati "svelati" da Novella 2000, che ha raccontato la giornata tipo della famiglia di CR7, focalizzando molta della sua attenzione proprio sulle abitudini del portoghese.

La dieta, innanzitutto, è ferrea e la devono seguire tutti i membri della famiglia, eventuali ospiti inclusi e ne sa qualcosa Patrice Evra, suo compagno al Manchester United, che ha cenato solamente a base di pollo, insalata e acqua. Niente alcolici ma almeno due litri al giorno tra spremute ed acqua. Spazio a proteine magre, fibre, cereali, vitamine e sali minerali. Facile trovare sul piatto del giocatore solo un petto di pollo ai ferri poco condito. Tutto quello che assume viene suddiviso in 6 piccoli pasti giornalieri. In questo modo è possibile mantenere sempre attivo il metabolismo e disporre sempre delle giuste energie per gli allenamenti.

Ma per mantenere sempre la migliore forma fisica non basta solamente un duro allenamento e la giusta alimentazione. Serve anche il giusto riposo per il fisico. Ronaldo fa 5 pisolini al giorno da 90 minuti. Per quanto riguarda l'attività fisica, Ronaldo cinque giorni su sette fa palestra, corsa, pilates e piscina.

Uno stile di vita molto ferreo, senza alcun tipo di eccessi, che con la giusta costanza ha permesso al giocatore di rendere sempre al massimo delle sue possibilità.

