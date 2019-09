Le accuse di una vittima di Corinaldo: "Sfera Ebbasta non si è fatto mai sentire"

A distanza di mesi dalla tragedia della discoteca di Corinaldo in cui persero la vita sei persone, le polemiche non accennano a placarsi. Il primo a tornare sull'argomento nelle ultime ore è stato proprio Sfera Ebbasta durante la conferenza di presentazione della nuova edizione di X-Factor. “ Tutto quello che avevo la facoltà di poter dire e poter fare l’ho fatto privatamente, non sui social ”, ha detto ai microfoni del Corriere della Sera.

Le sue parole non sono, però, piaciute ai parenti dei familiari e uno di loro ha voluto replicare, tramite lo stesso mezzo. “ Noi Sfera Ebbasta non lo abbiamo mai sentito. L'11 dicembre, tre giorni dopo la tragedia, ci ha scritto una lettera in stampatello, fotocopiata, che ci è arrivata tramite il sindaco. Quando l'abbiamo letta siamo rimasti stupiti. C'era scritto: "Mi farebbe piacere incontrarci e abbracciarvi personalmente." Ma non si è fatto mai sentire, una lettera fatta tanto per farla e quindi sarebbe stato meglio non farla per niente ”, ha dichiarato Francesco Vitali all'Adnkronos. Lui è il fratello di Benedetta, morta a soli 15 anni all'interno della discoteca Lanterna Azzura, dove era andata per assistere al concerto del rapper. Dalle sue parole emerge la grande rabbia, anche verso il cantante. Pochi giorni dopo, Sfera Ebbasta mostrò un nuovo tatuaggio, sei stelle incise per sempre sulla sua pelle in onore delle sei vittime. “ Noi siamo assolutamente contrari a quel tatuaggio. Penso che se a Sfera Ebbasta chiedessi i nomi delle vittime di Corinaldo non se ne ricorderebbe neanche mezzo ”, dice il fratello di Benedetta, che contesta la partecipazione del trapper allo show di Sky. “ Penso che la scelta di mettere nella giuria Sfera Ebbasta sia stata fatta solo per fare pubblicità: visto che dopo l'8 dicembre se ne è parlato tanto, magari pensano che più se ne parla più si fa pubblicità. Del resto non mi interessa più di tanto: non sono mai stato un fanatico di X Factor e ora che hanno messo lui come giudice me ne interesso ancora meno di prima. Prima magari se mi capitava mi soffermavo qualche secondo sul programma, adesso non lo guarderò. ”