Un solo braccialetto arreda il polso come tanti

I figli vanno nella stessa scuola senza frequentarsi, i mariti s'ignorano cordialmente ma loro due sono amiche per la pelle. «Ci siamo inventate una scusa per passare più tempo l'una con l'altra e ormai tocca vivere in simbiosi» raccontano Maria Teresa Mocchetti e Maura Fattorini che insieme hanno inventato Tanti in uno, il bracciale da 4 a 16 fili di cristalli, catene e catenelle da mettere e togliere in un solo colpo. L'idea è semplice ma a suo modo geniale: montare su un unico supporto di pelle morbidissima tutti i braccialettini che le donne amano portare, dal piccolo tennis della laurea a quello più importante per la nascita del primogenito. Maria Teresa che è interior designer ha procurato le pelli da due marchi di eccellenza del design come Edra e Baxter. Maura che è grafic designer le ha tagliate in tante sottilissime striscioline. E insieme hanno trovato le decorazioni glamour da applicare a mano. I prototipi sono piaciuti enormemente alle amiche che han cominciato a ordinare e comprare nuovi modelli. Da lì l'idea di creare un marchio Emmendemm sotto al simbolo che sembra un serpentello e invece è una m scritta al contrario. «Abbiamo la stessa iniziale e siamo entrambe mancine» spiegano ridendo perché tra loro si chiamano sempre Emmendemm, ma da quando lo scorso settembre hanno fondato la società è successo di tutto. Intanto ai bracciali si sono uniti i cerchietti (sempre fatti a mano, uno diverso dall'altro) poi la linea uomo con il nero che prende il posto di oro, argento e brilli. Adesso hanno già una rete vendita che comprende La Tenda di via Solferino, la Rinascente di Milano e una boutique nell'isola di Hidra. Mariti e figli sono contenti e meno gelosi del tempo che le due amiche passano insieme. Non sanno, poveretti, cosa li aspetta. Perché il vulcanico duo sta già pensando ad altri oggetti da inserire in collezione. E sono tutti fatti a mano con gusto, senso delle proporzioni, cura maniacale. I prezzi? Da 140 euro in su. Pochissimo visto che dentro c'è anche il bello di una grande amicizia al femminile.