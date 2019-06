A S.Pellegrino Sapori Ticino con Bernadette Lisibach

Alessandra Gesuelli

A S.Pellegrino Sapori Ticino fino al 16 giugno si incontrano i grandi chef della cucina svizzera con i talenti ticinesi. Il 2 giugno a Villa Orselina di Locarno, c'è la neo stellata Bernadette Lisibach, dal Neue Blumenau, a Lommenschwil. «Female Chef of the Year 2015» per la guida Gault&Millau. Nei suoi piatti eleganti c'è un uso sapiente dei prodotti stagionali, cucinati in modo classico. A coadiuvarla in cucina il ticinese Lorenzo Albrici (Locanda Orico, Bellinzona, 16 punti G&M e 1 stella Michelin). Padrone di casa Riccardo Scamarcio. Informazioni: www.sanpellegrinosaporiticino.ch.