A 5 anni il figlio del rapper Future riceve un Rolex da 30mila dollari

I social per molte celebrities sono ormai una vera e propria vetrina per ostentare la ricchezza, ma spesso questa ostentazione si rivolta loro contro, scatenando un’infinità di polemiche a cui è difficile rispondere se non ritirando l’immagine incriminata. È quanto appena successo a Ciara e al rapper Future che per il quinto compleanno dell’amato figlioletto Future Zahir Wilburn hanno pensato di regalare al pargolo un Rolex da 30mila dollari per poi postare le foto del costosissimo dono su tutti i loro social.

Non è una novità che i rapper amino ostentare il lusso in cui vivono, ma l’idea di un orologio al polso di un bambino è sembrata davvero troppo persino per i loro follower che adorano vedere il loro lifestyle così esageratamente vistoso. Le foto del piccolo con al polso il prezioso orologio hanno presto fatto il giro del web, ricevendo tantissime critiche e commenti per questa ostentazione non tanto di lusso quanto, come accusano i fan della coppia, di non aver saputo "fare un regalo vero e col cuore al bambino che non saprà che farci o come giocarci".

Certo, quando sarà grande magari sarà ben lieto di sfoggiare un pezzo di orologeria così esclusivo, ma adesso se ne fa ben poco. La polemica si è trascinata per giorni ed è degenerata al punto che alla fine la coppia non ha trovato altra soluzione che rimuovere la foto incriminata dai loro social.



