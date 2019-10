6 Underground: Ryan Reynolds nel nuovo film d'azione di Michael Bay

Ryan Reynolds, Michael Bay e un budget record di 150 milioni di dollari, il prossimo film di Netflix, 6 Underground, si preannuncia interessante per gli amanti degli action movie.

Tra i film d’azione merita una menzione speciale Michael Bay, regista e produttore che in questo genere si è distinto, ed è stato anche criticato, per il largo uso di scene con esplosioni. Bad Boys, The Rock e Armageddon sono i suoi primi tre film, ma è alla saga di Transformers, di cui è stato regista e produttore, che deve il suo maggiore successo.

Ryan Reynolds invece lo conosciamo per le sue divertenti interpretazioni e soprattutto per il ruolo di Deadpool nei cinecomics Marvel. Simpatia che mostra sui social ed anche quando deve girare film non propriamente comici. In questo senso sarà il suo prossimo impegno con Michael Bay per Netflix, con il film 6 Underground. La pellicola racconterà la storia di sei miliardari, i quali, dopo aver inscenato la loro morte, costituiscono una squadra di vigilantes che combattere il crimine. Il leader del gruppo sarà proprio l’attore canadese “la cui unica missione nella vita è garantire che, mentre lui e i suoi compagni non saranno mai ricordati, le loro azioni lo saranno sicuramente”.

Il gruppo dei miliardari-vigilantes comprenderà, oltre a Ryan Reynolds, Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria), Manuel Garcia-Rulfo (Assassinio sull'Orient Express), Adria Arjona (Triple Frontier), Corey Hawkins (BlacKkKlansman) e Ben Hardy (Bohemian Rhapsody). Alla sceneggiatura, invece, due nomi con cui Ryan Reynolds ha già lavorato per i film su Deadpool, cioè Rhett Reese e Paul Wernick.

Nel trailer rilasciato da Netflix si possono vedere le immancabili esplosioni e gli inseguimenti, con scene adrenaliniche smorzate proprio dalle battute del protagonista. Oltre alle sparatorie e alle supercar si vedono le molteplici location nelle quali è stato girato il film: Los Angeles e gli Emirati Arabi, ma anche l’Italia, nello specifico Firenze, Siena, Roma, Frascati e Taranto. Per la realizzazione di 6 Undergound Netflix ha affidato a Michael Bay un budget di 150 milioni di dollari, un record per il colosso dello streaming, superando quanto stanziato per il prossimo film di Martin Scorsese, The Irishman.

6 Underground sarà disponibile su Netflix a partire dal 13 dicembre e il trailer ci presenta il film in tutta la sua esplosione.