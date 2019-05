È morta la fidanzata d'America: aveva 97 anni

La notizia è di pochi minuta fa. All’età di 97 anni muore una delle attrici più rappresentative dell’epoca d’oro di Holywood. Doris Day era anche ballerina e cantante, molti i film che hanno reso celebre il suo talento, tanti gli spettacoli teatrali a cui ha preso parte. Donna solare e carismatica si è cimentata in diversi ruoli, sia comici che drammatici.

Dory Day è celebre per essere stata la protagonista di "Amore sotto coperta", "L’uomo che sapeva troppo", "Non sparare, baciami!" e "Il letto racconta…". A dare la notizia della sua morte è stata la fondazione che porta il nome dell’attrice, la Doris Day Animal League.

Nata a Cincinnati nel 1992, era la figlia di immigrati tedeschi che decisero di chiamarla Doris, in un omaggio a Doris Keynon, famosa ai tempi dei film muti. Negli anni ’40 trova il suo successo e poi, nel secondo dopoguerra, trova spazio al cinema e in tv. Ha continuato a recitare fino alla metà degli anni ’70 e si dice che abbia rifiutato il ruolo della signora Robinson in "Il Laureato".

Per cinque anni è stata la protagonista di "The Doris Day Show", celebre sit-com televisiva. Lontana dalle scene, nell’ultimo periodo si è dedicata soprattutto all’attività umanitaria.