Per il 999 Day William posta una tenera immagine della sua infanzia

In occasione del “999 Day”, giorno dedicato in Gran Bretagna a chi lavora nei servizi di emergenza come polizia, paramedici, autisti di ambulanze, vigili del fuoco e volontari, il principe William ha postato sul suo profilo Instagram una gallery di immagini che lo vedono a contatto con una serie di figure professionali che ogni giorno si impegnano a soccorrere e garantire la sicurezza dei sudditi di Sua Maestà.

Il “999 Day”, che rende omaggio al coraggio e alla dedizione di chi ogni giorno si sacrifica per il bene della comunità inglese, inizia ogni anno alle 9:00 del 9 settembre. Tra le foto postate dal principe William, che ha in passato prestato opera di soccorritore nelle eliambulanze, quella che ha più intenerito i sudditi è sicuramente la prima che ritrae, a differenza delle altre, un William ancora bambino che si diverte a giocare con suo fratello Harry e i cuginetti Peter Phillips e Zara Tindall su una vecchia camionetta dei pompieri.

In testa tutti i bambini hanno un casco vintage d’ordinanza delle forze del fuoco inglesi e sembrano divertirsi un mondo ad arrampicarsi sul veicolo. La foto, come si legge nella didascalia, “è stata scattata nel cortile della vecchia caserma dei pompieri nel parco di Sandringham House nel1988” e vanta la presenza sullo sfondo di una protagonista d’eccezione, Lady Diana, che con sguardo materno osserva i suoi piccoli William e Harry, entrambi vestiti con dei cappottini turchesi doppiopetto, compiere le loro acrobazie, ben attenta che non si facciano male.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?