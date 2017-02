"Abbiamo finito?": Servillo rimprovera lo spettatore

Tenere il cellulare silenzioso durante uno spettacolo è di fatto una sana abitudine per rispettare il pubblico e gli artisti che si esibiscono sul palco. Qualcosa stavolta è andato storto. Durante lo spettacolo teatrale di Toni Servillo, "Elvira", uno degli spettatori accomodati nelle poltrone in prima fila ha continuamente risposto al cellulare durante la performance dell'attore campano. Un gesto che Sevillo non ha gradito e così ha deciso di interrompere lo spettacolo per qualche minuto rimproverando lo spettatore. "Abbiamo finito con questo cellulare? Qui ci sono persone vere, non è la televisione. Ricominciamo da quando Elvira entra correndo, grazie", ha detto Servillo rivolgendosi allo spettatore.



Dopo il "rimprovero", l'attore ha ripreso lo spettacolo e qualche spettatore al termine dello spettacolo ha commentato: "La reazione di Servillo è stata educata e dopo la sgridata è scattato un mega applauso liberatorio e di consenso da parte del pubblico".