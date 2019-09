Abiti low cost per il tour in Africa di Meghan Markle. In valigia non manca però un vestito nero

Meghan Markle vuole essere a tutti i costi una duchessa fuori dagli schemi. Solitamente i reali inglesi non badano a spese, sono circondati da tutti i confort possibili. Invece nel tour in Sud Africa intrapreso dai Duchi di Sussex, ogni cosa è all’insegna del risparmio senza dimenticare però alcune regole imposte dalla Regina.

Come riportano svariati magazine inglesi, Meghan Markle per prima cosa ha deciso di evitare abiti costosi e, soprattutto, ha deciso di non portare con sé gioielli e pietre preziose. Una scelta che è stata apprezzata da tutti, anche perché la Duchessa ha tutte le intenzioni di far trasparire un’immagine della corte inglese che non sia austera e troppo regale, anzi ha tutta l’intenzione di rompere gli schemi e mostrare una monarchia molto più vicina al popolo e ai bisognosi. Persino il piccolo Archie non indossa abiti costosi. Si riporta che la tutina azzurro cielo, immortala in diverse foto, è costata appena 15 euro e appartiene alla collezione autunnale di H&M, storico marchio inglese molto low cost.

Ma non è finita qui. Meghan nonostante tutto devo comunque rispettare alcune regole dettate dalla Regina. In valigia deve esserci anche un abito nero, nell’eventualità della morte della sovrana. È di regola che, ogni membro della royal family, debba portare con sé un vestito nero quando viaggia al di fuori dell’Inghilterra, in caso la regina dovesse passare a miglior vita. Questa regola, a cui la Markle non si è potuta tirare indietro, è stata imposta nel lontano 1952, alla morte di Re Giorgio VI , quando una giovane Elisabetta si trovava in Kenya insieme a Filippo e dovette correre subito a casa per prendere parte alle celebrazioni istituzionali.