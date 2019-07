Achille Lauro bacia il suo chitarrista. Poi rimuove il video postato sui social

Ha suscitato notevole interesse il video postato nelle ultime ore da Achille Lauro sul suo profilo Instagram. Nel breve video il cantante si sta esibendo sul palco del concerto di Villafranca quando, all’improvviso, si bacia con il suo chitarrista Boss Doms. Un gesto "scandaloso" e provocatorio che ha suscitato domande e curiosità nei commenti, tanto da indurre il cantante a cancellare il post dal suo account Instagram.

Impossibile però rimuovere definitivamente il filmato dal web. Molti fan e follower lo hanno, infatti, ricondiviso mantenendo l’attenzione alta sul video. Il bacio tra i due ha innescato una serie di domande curiose verso il cantante che però non si è esposto, limitandosi a rimuovere il video. Nei commenti dei follower sotto il post molti fan si chiedono se Achille Lauro sia gay. Lui non risponde, ma alcuni follower cercano di fare chiarezza sulla situazione: " No, il produttore Boss Doms, che è quello con la chitarra, ha pure una figlia. Era un bacio simbolico ".

Non è però la prima volta che il 29enne romano si bacia con il chitarrista sul palco durante un’esibizione live. Lo scorso 1 luglio Achille Lauro ha baciato provocatoriamente il suo compare Boss Doms durante la kermesse musicale Radio Italia Live a Palermo. Un gesto che sembra essere diventato una consuetudine durante le performance live del cantante. Questo però non spiega il motivo della rimozione del video dal suo account se non per il "chiacchiericcio" creatosi attorno al filmato.