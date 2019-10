Achille Lauro: "Rispetto ai miei amici ho sempre avuto una passione"

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Achille Lauro si è concesso per una intervista durante la quale ha si è raccontato a tuttotondo: dalla passione per la musica al successo, passando per i rapporti difficili col padre.

Il cantante, che al Festival di Sanremo 2018 è stato considerato una delle scoperte della musica, ha deciso di inseguire la sua passione quando aveva già 15 anni e, lasciata la casa dei genitori, è andato a vivere in una comune di artisti insieme al fratello. Achille Lauro, infatti, ha spiegato di aver avuto le idee chiare su ciò che voleva fare nella vita fin da subito e, a suo parere, risiede proprio in questa sicurezza il segreto del suo successo e delle sue canzoni