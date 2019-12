Il dietrofront di Adara Molinero: "Pentita del bacio con Onestini"

Il bacio in diretta televisiva durante la finale del Grande Fratello Vip spagnolo tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini ha fatto sognare i fan italiani e iberici della nuova coppia. La vincitrice dell'edizione spagnola del reality sembrava avesse scelto il modello italiano dopo le esitazioni all'interno della Casa ma a distanza di alcuni giorni qualcosa sembra essere cambiato nelle sue intenzioni.

Adara Molinero è stata ospite di El Resumen su Telecinco dopo la proclamazione come vincitrice dell'edizione appena conclusa. Le sue vicissitudini personali hanno appassionato i telespettatori spagnoli, che pensavano di essere arrivati alla conclusione del "romanzo" dopo il bacio a Luca Onestini all'interno della Casa. Prima di partecipare al reality, la donna era fidanzata con Hugo Sierra, padre di suo figlio nato appena 6 mesi fa. Le dichiarazioni a caldo subito dopo la vittoria sembravano aver definitivamente chiuso la porta al passato, aprendola a un possibile futuro con Gianmarco Onestini ma qualche ora dopo lo scenario sembra essere nuovamente cambiato.

Le dichiarazioni choc di Adara Molinero a El Resumen hanno fatto sobbalzare i telespettatori, soprattutto quando la ragazza si è detta pentita del bacio dato al modello italiano. " Sono pentita di essermi baciata dentro la Casa. Ho fatto del male a Hugo, quindi avrei potuto aspettare, o almeno aspettare di vedere ciò che accadeva fuori ", ha detto Adara. Parole ponderate e logiche da parte della vincitrice del reality, che però non convincono chi si è appassionato alla sua vicenda. Secondo alcuni, le sue ultime dichiarazioni sarebbero state influenzate dai genitori, che già durante la finale espressero disapprovazione nei confronti della scelta.

Gianmarco Onestini non piace alla madre di Adara Molinero e suo padre, proprio durante l'ultima puntata del GH Vip, le consigliò di prendersi del tempo prima di decidere definitivamente. Per il momento la modella ha parlato poco al telefono con il suo ex compagno, che le ha rivelato di vivere in una situazione di profondo malessere per come si sono evolute le cose. In queste ore Adara volerà a Palma de Mallorca per ricongiungersi con suo figlio e per parlare di persona con l'uomo. Dovranno chiarire la loro situazione ed è proprio la battaglia legale per l'affidamento del bambino che ne potrebbe scaturire che sembra preoccupare maggiormente la ragazza.