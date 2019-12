Addio all’attore Andrew Dunbar. Ha lavorato anche in Game of Thrones

Attore, controfigura e stimato dJ. A solo trent’anni si spegne Andrew Dunbar nella sua casa di Belfast. A riportare la tragica notizia è stato il giornale Belfast Live, notizia che è stata ripresa poi anche dal Daily Mail. Conosciuto per aver preso parte alla celeberrima serie tv di Game Of Thrones, trasmessa anche qui in Italia, Andrew Dunbar era la controfigura di Alfie Allen che nello show ha interpretato il mitico Theon Grevjoy. Ma ha partecipato anche a serie come Arrow, Line of Duty e diversi film horror indipendenti. Era anche un Dj. È nato e cresciuto nell’Irlanda del Nord.

"Era una persona vera, di talento, gentile, discreto e aveva un gran cuore", queste le parole dell’amico Andy McClayne quando ha saputo della morte di Dunbar. Ha lavorato anche come guida turistica, organizzando escursioni proprio sul set della celebre serie tv, e stava vagliando la possibilità di diventare un attore professionista, senza abbondare però le sue vere passioni come quella del dj.

La scomparsa dell’attore però è ancora al vaglio degli inquirenti dato che, per il momento, sono ancora da accertare le cause della morte. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel suo appartamento ma ancora non è stata stabilità la motivazione del decesso. Andrew Dunbar era comunque una persona sana, non soffriva di nessuna malattia né di altri disturbi, la sua morte quindi resta un mistero. Sono sconvolti non solo i parenti, ma anche tutte le persone con cui ha lavorato il giovane e promettente attore.

Dal team di Game Of Thrones arrivano diversi messaggi di cordoglio, come quello di Pamela Smyth, capo truccatrice della serie tv:"Era una persona molto educata, professionale e sorridente. Un’anima bella che mancherà a tutta la famiglia del Trono di Spade". I funerali ci saranno il 30 dicembre nella chiesa presbiteriana di Ballywillian, nella cittadina di Portrush, dove Andrew Dundar è nato.

Era una persona riservata, dedita al lavoro e alle sue passione. Capelli castani, sorriso smagliante e profondi occhi di ghiaccio, la vita per Andrew è stata ingiusta, strappandolo troppo presto dai sogni e dalle sue aspirazioni.