Addio a George Hilton. Era la star degli spaghetti western

All’età di 85 anni dopo una lunga malattia si è spento a Roma George Hilton. A dare la notizia è stata la compagna Gabriella, in un post condiviso su Facebook.

Originario del Paraguay, l’attore Jorge Hill Acosta Y Lara arriva in Italia nel 1963, dopo una lunga esperienza in radio e nel mondo del cinema. Diventa subito un attore di grande spessore, protagonista indiscusso della fucina cinematografica del periodo. George Hilton appare infatti ne "Il Corsaro Nero nell’Isola del Tesoro" ma il successo arriva grazie a Lucio Fulci e al film "Le colt cantarono la morte e fu tempo di massacro". Divise il set persino con Franco Nero. Dello Spaghetti Western diventa così uno dei volti più amati, ma riesce anche a essere un attore versatile, prendendo parte fra cinema e tv a thriller e commedie di discreto successo.

Dalle 11 alle 17 sarà aperta la camera ardente in Villa Verde, a Roma e nella zona di Torrevecchia. Domani i funerali. "Ha fatto del suo meglio per riprendersi – scrive la compagna di Hilton su i social-. Voleva stare vicino alla sua famiglia e alle persone che amava. Tutti gli sforzi non sono stati abbastanza. Vola in alto come hai sempre fatto".