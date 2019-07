Addio a Lisa Martinek: l'attrice tedesca morta mentre faceva il bagno all'Elba

Lisa Martinek, attrice tedesca famosa in Germania per serie e fiction come Blaumacher e Das Duo e passata anche sui nostri schermi in tv movie quali Amore e tacchi alti e I perfetti imperfetti, è morta mentre era in vacanza in Italia. Martinek è scomparsa tragicamente mentre faceva il bagno all’Isola d’Elba: aveva 47 anni ed era madre di tre figli.

L’attrice è morta dopo essersi sentita male mentre stava facendo il bagno al largo di Sant’Andrea, nei pressi di Marciana Marina, il più piccolo comune dell’Elba. Il marito, il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli (autore de Il labirinto del silenzio), è stato il primo a chiamare i soccorsi perché si era accorto che qualcosa non andava. Nonostante un tentativo disperato di salvarla, la donna è deceduta all’ospedale di Grosseto.

Addio a Lisa Martinek: cordoglio sui social

Non appena la notizia della sua scomparsa si è diffusa in Germania, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sui social. Figlia di una ballerina e di un architetto, Martinek, nata nel 1972 a Stoccarda, aveva studiato musica e teatro all’università di Amburgo e aveva esordito proprio in palcoscenico. Il successo, però, era arrivato alla fine degli anni Novanta con la commedia romantica Härtetest, che le aveva fatto guadagnare una candidatura ai Deutscher Filmpreis, gli Oscar tedeschi. Una nomination bissata nel 2003 con il film televisivo Jagd auf den Flammenmann.

Nel 2007, Martinek aveva affiancato Christoph Waltz in Die Zürcher Verlobung - Drehbuch zur Liebe, remake di Appuntamento a Zurigo dal romanzo di Barbara Noack. Dal 2006 al 2011 è stata poi l’ispettrice Clara Hertz nel poliziesco Das Duo. Il pubblico italiano aveva avuto modo di ammirarla nel televisivo Amore e tacchi alti (passato spesso in programmazione su Rai Premium) e nel sentimentale I perfetti imperfetti, uno dei tanti film tedeschi primaverili-estivi in onda sulla Rai. La sua ultima foto, postata su Instagram, era arrivata in costume da bagno proprio una settimana fa.