Addio a Robert Forster, indimenticato per il suo ruolo in "Jackie Brown" di Tarantino

La notizia è di qualche ora fa. All’età di 78 anni è morto Robert Forster, uno degli attori più celebri della cinematografia di oggi. Noto per essere apparso in diversi film di Quentin Tarantino, come "Jackie Brown", per quale nel 1998 è stato anche candidato agli Oscar come attore non protagonista, Robert Forster si spegne a causa di un cancro al cervello

Nato nel luglio del 1941 nello stato di New York, è figlio di una casalinga e di un ammaestratore di elefanti. Robert Forster si appassiona fin da piccolo alla recitazione e già ad 8 anni sogna il cinema. Si laurea in psicologia ma finisce per lavorare come venditore porta a porta. Nel 1967 è segnato il suo debutto nel cinema, poi sono cominciate le prime comparsate in tv come guest star, ma la sua carriera prende una piega inaspettata quando viene notato da Quentin Tarantino. Da lì in poi inanella un successo dopo l’altro, recitando in film di grande spessore Come "America, dove vai?" e anche "Mullholand Drive" di David Lynch.

Di recente è tornato a recitare in tv nella serie evento di Twin Peaks e, proprio venerdì 11 ottobre, è stato intravisto in un ruolo chiave nel film "El Camino", il film sequel di Breaking Bad su Netflix. Robert Forster è sempre stato un attore schivo, che ha vissuto lontano dalle luci della ribalta e che ha conservato la sua umiltà. Ha recitato in più di 100 film.