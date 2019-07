Addio a Valentina Cortese, la diva del cinema italiano generosa e gentile

La notizia è di qualche minuto fa. A 96 anni si spegne Valentina Cortese, l’ultima vera diva del cinema italiano. La sua è stata una carriera fulminate e di grande successo. Divisa fra teatro e cinema, ha lavorato con i più grandi registi del suo tempo, come Fellini e Bergman, e ha recitato in svariate operette di Pirandello.

Valentina Cortese è sempre stata descritta come una donna gentile, generosa e altruista. Originaria di Stresa, è morta a Milano circondata dai suoi parenti più cari. Inconfondibile erano i suoi foulard che indossava per coprire il capo, una particolarità che ha reso la sua immagine unica e irripetibile. Nonostante le sue umili origini, nel corso del tempo, l’attrice non ha mai dimenticato la sua estrazione sociale.

Assente dalle scene da diversi anni, tutto il suo charme è stato celebrato nel 2017 al Festival Del Cinema di Venezia in un film dal titolo "Diva!". Diretto da Francesco Patierno, la pellicola ha reso omaggio alla vita, alla carriera di Valentina Cortese con un cast corale di giovani donne, tra cui ha spiccato Barbara Bubulova e Carolina Crescentini.

Nel 1959 arriva il grande successo nel Piccolo Teatro di Milano, da lì in poi è un susseguirsi di prove attoriali di grande spessore.