Adele compra all'ex marito una villa da 10 milioni di dollari

Adele ha sborsato oltre 10 milioni di dollari per comprare una seconda casa a Beverly Hills. La cantante 31enne, che il mese scorso ha chiuso la relazione di otto anni con il marito Simon Konecki, avrebbe speso la cifra da capogiro per acquistare una villa a pochi passi da un'altra proprietà comprata invece tre anni fa dove avrebbe intenzione di trasferirsi.

L’idea è di regalare un’infanzia serena a suo figlio Angelo, avuto dal matrimonio con Simon. Poter vedere entrambi con continuità dovrebbe alleviare nel piccolo il trauma della separazione dei suoi genitori. Secondo “Variety” sarà Simon a trasferirsi nel nuovo immobile, una splendida villa con cinque camere da letto, sei bagni, un soggiorno con camino, una piscina in giardino e palestra privata.

Adele avrebbe fatto un affare, visto che avrebbe acquistato la proprietà dal produttore Michael Hertzberg, che l'aveva messa in vendita nel 2018 per 13 milioni di dollari. In realtà, come rivela “US Weekly”, la casa sarebbe stata acquistata già lo scorso febbraio, quando il matrimonio era già in piena crisi.