Adele è diventata magrissima

Ricordavate la cantante Adele? Una voce da usignolo, un viso da angelo, ma di sicuro un po’ curvy. Non che questo sia un problema, anzi nessuno ha mai parlato di lei riferendosi alla sua forma fisica, ma evidentemente il problema era il suo visto che più di una volta la cantante si è sottoposta spesso a diete ferree.

Questa volta sembra che ci sia riuscita e si è presentata alla festa del 33° compleanno di Drake negli studi Goya add Hollywood con un abito nero con le spalle scoperte e ha passato tutta la sera a divertirsi insieme ai suoi amici. Nessuno ha potuto far a meno di notare la sua forma fisica, messa in risalto dal lungo abito a clessidra e dalla cintura di pelle. A tutti quelli che si sono fatti coraggi e glielo hanno chiesto Adele ha rivelato il suo segreto: si è sottoposta per lunghi mesi a sedute di pilates con un suo amico allenatore Ayda Field.