"Adoro essere un’eterna fidanzata". Liv Tyler rivela perché non si sposerà

È una donna che ha tutto: successo, fama, bellezza e una famiglia meravigliosa. Eppure Liv Tyler sulla sua vita privata ha le idee ben chiare. Come ha rivelato in una recente intervista pubblicata su Tatler, in vista della sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, luogo in cui ha presentato il film "Ad Astra", l’attrice rivela il suo punto di vista su i rapporti di coppia.

Per Liv Tyler questo è un momento di riconciliazione con il grande schermo. Dopo che per un lungo periodo di tempo si è dedicata solo ed esclusivamente alla tv, tornare al cinema è stata una bellissima sensazione. È stata sposata dal 2003 al 2008 con il bassista dei Spacehog da cui ha avuto un figlio, attualmente è legata con l’agente sportivo David Gardner. "Adoro essere fidanzata, è lo status che preferisco – rivela -. Non ho alcune intenzione di sposarmi, perché credo che il matrimonio deve essere più di una ricompensa per essere sopravvissuti a una relazione. Deve essere l’esatto contrario". E sul suo grande ritorno al cinema ammette di essere stata molto felice di recitare al fianco di Brad Pitt.

"Recitare in un film è stato bellissimo. Adoro la tv, ma il cinema è la mia vita – afferma Liv Tyler -. In questi ultimi anni ho interpretato tanti personaggi e ho conosciuto gente grandiosa, ma il film non li batte nessuno". Al Festival del Cinema di Venezia ha calcato il red carpet da sola, lasciando a casa il compagno e i figli.