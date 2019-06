"Adottate un cane. Vi porterà tanta felicità". L’impegno benefico di Meghan Markle a sostegno degli animali randagi

Meghan Markle è una duchessa che collabora e sostiene diverse associazioni benefiche, e porta avanti il suo impegno con grande caparbietà. In tutto sono quattro le associazioni con cui la Markle ha deciso di collaborare, uno di queste è la Mayhew. È un ente benefico che si occupa del benessere degli animali e, supportando la mission di questa associazione, la duchessa ha scritto di suo pugno una lettera a favore dei cani e dei gatti che cercano famiglia.

Come ha riportato Foxlife, in vista dell’uscita della rivista annuale dell’associazione, è stata pubblicata una lettera della duchessa nel quale discute sull’importanza di curare gli animali come se fossero degli esseri umani. "In quanto padrona di un randagio, per esperienza so cosa vuol dire adottare un cane o un gatto – scrive Meghan Makle -. Anche noi dobbiamo svolgere un ruolo molto importante nel salvare gli animali che vivono in strada. Il ruolo della Mayhew su questo non ha eguali."

Nella lettera si leggono poi le ragioni che hanno spinto la moglie di Harry a dare il sostegno a questo ente benefico. "L’approccio è la qualità migliore. L’associazione regala una nuova casa agli animali, ma si prende cura anche della loro salute e dell’incolumità, evitando che possano finire in un canile – rivela -. Inoltre cercano attivamente soluzioni che permettano alle persone anziane e ai senza tetto di restare con i propri amici a quattro zampe, regalando tutto il sostegno necessario."

Conclude poi invogliando la gente comune a interessarsi alla causa della Maynew. "Siamo tutti connessi e attraversi questi animali troviamo un collegamento con la comunità e il ruolo che noi stessi possiamo svolgere. Se adottate un cane vi regalerà tanta felicità".