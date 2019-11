Fra Adrian e Adriano gli ascolti calano ancora

Nonostante l'arrivo della cavalleria guidata da Maria De Filippi, anche la seconda puntata di Adrian-Adriano ha raccolto bassi ascolti. Ancora meno della settimana scorsa: per lo show 3.439.000 spettatori con uno share del 13,71 e per il cartone animato a seguire solo 1.527.000 spettatori per l'8,69 per cento. C'era da aspettarselo perché quando una cosa comincia male, è quasi impossibile recuperare. E la vicenda del cartoon tanto amato e desiderato da Celentano è partita malissimo fin dall'inizio. L'altra sera ci hanno provato la De Filippi e Morandi a creare uno spettacolo intorno alle pause e ai pensieri del cantante. Per fortuna Celentano ha cantato e lì ha ritrovato la sua forza e Morandi ha fatto la sua parte; la De Filippi è riuscita a mantenere la rotta della trasmissione, ma tutto questo non è riuscito a sollevare più di tanto l'attenzione. Così come era successo la scorsa settimana quando Celentano aveva chiamato in soccorso una task force di big di tutti i canali, da Gerry Scotti a Giletti a Conti a Chiambretti a Bonolis, ma anche quella sera l'asticella si era fermata al 15,42 per cento. Almeno stavolta, accanto ad Adrian, abbiamo visto una donna e non una schiera di uomini (con tanto di bambola scosciata seduta in disparte) come giovedì scorso.

Sia la parte di show sia la parte del cartone animato sono destinate a scendere ancora nella scaletta dell'Auditel nelle ultime tre puntare rimanenti. Ma da parte di Mediaset non pare esserci particolare preoccupazione perché i risultati d'ascolto, visto quanto era accaduto quando l'operazione era stata interrotta, erano stati messi in conto. L'unica cosa importante, ora, è arrivare dignitosamente alla conclusione della vicenda. Adriano-Adrian non diventerà il testamento ecologista desiderato da Celentano, resteranno le sue canzoni.