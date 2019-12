Adrian, l'ultima puntata perfetta e magica

C’è tanta tantissima musica nell’ultima puntata di Adrian. La puntata perfetta, il perfetto intrattenimento di qualità che ci si aspettava da lui, e che in questi mesi di alti e bassi di cancellazioni e ritorni ha un po’ variato dal sentiero che questa sera ha invece imboccato in pieno. Pazzeschi sono anche gli ospiti come Marco Mengoni che già si vede nell’anteprima cantare la splendida “ La casa di Azul ”.

Sullo sfondo un mare al tramonto quasi una conclusione della giornata che che si lega alla conclusione di questo tormentato programma che in quest'ultimo appuntamento ha il sapore di Natale, a iniziare dalla sua entrata in scena con “ Pregherò” . Poi Adriano racconta una storia, la storia di un viaggio e un mazzo di carte. Quasi una barzelletta. Uno spaccato della sua vita che fa ridere il pubblico che già è in piedi dall'inizio per applaudirlo.

Parte quindi un rock ’n roll sfrenato dove il “molleggiato” mostra che il tempo per le sue gambe non è passato. L’unico spazio in cui Celentano prende la parola è quando parla di Venezia. Ma non la lega all’acqua alta, piuttosto alla politica e al referendum: “ Qualche giorno fa a Venezia si è consumato un referendum dal ‘Cuorum assai malato ’ - comincia a raccontare - Il sindaco di Venezia Brugnari, in compagnia di Cacciari e di altri sono stati i veri promotori della svendita della città .

Loro sono chiamati - continua - ‘I quattro dell’orsa peggiore’, perché hanno incitato i cittadini di Venezia ad astenersi dal voto e il ‘Cuorum si è ammalato ’”. Ma la colpa, sostiene Celentano, è devi veneziani che non si accorgono della trappola in cui sono caduti, eppure, dice, " Cacciari è stato chiaro" Venezia è in vendita -sostiene- sono in vendita i monumenti, le isole … E tra un po’ venderanno anche voi se non tenete gli occhi aperti ” dice riferendosi ai veneziani.

Venezia è una delle sette meraviglie del mondo una città che potrebbe essere un campione perché è esposta forse più di tutti al cambiamento climatico. E invece rischia di sprofondare sotto i 32 milioni di piedi dei turisti che la calpestano ogni anno. Non sono i veneziani a decidere - dice - ma i paesi limitrofi, ma i referendum li perdono perché si fanno convincere a non andare a votare. Ma quando ci sarà il prossimo referendum io credo che Venezia avrà un comune indipendente e non diviso in sei paesi ”.

Tante parole con Mengoni e poi… Arriva Natale

Questo tutto il suo intervento, perché poi sul palco arriva, accolto da applausi a scena aperta, Marco Mengoni. E’ visibilmente emozionato sia mentre canta “ La Casa di Azul” , sia quando parla con Celentano che lo promuove sul campo come suo erede. E lui ricambia raccontando che ovunque vada nel mondo la prima cosa che le chiedono è se lo conosce, visto che è anche presente con un brano nel suo album.

Un bellissimo momento di musica quando insieme intonano “ Si è spento il sole ”, che emoziona davvero, forse più di tante parole. Così come, andato via Mengoni, entra un coro che intona “ Tu scendi dalla stelle ” un tema natalizio che si lega perfettamente negli arrangiamenti a “ Il forestiero ” la canzone di Celentano che parla dell’incontro di Gesù con la Samaritana.